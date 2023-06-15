UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вже використовує МіГ-29, отримані від Польщі та Словаччини, - Генштаб

Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вже використовує винищувачі МіГ-29, які передали Польща та Словаччина. Проте військові сподіваються отримати американські винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Хочу зазначити, що протягом червня на крило поставлені винищувачі МіГ-29, які отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", - сказав Громов.

Він подякував партнерам за підтримку української армії та висловив сподівання, що наші військові зможуть отримати винищувачі F-16.

"Щиро дякуємо нашим партнерам за підтримку і допомогу та сподіваємось побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі вже протягом найближчого часу", - додав представник Генштабу.

МіГ-29 для України

Нагадаємо, на початку цього року Словаччина заявила про готовність надати Україні радянські винищувачі МіГ-29. Вже до середини квітня Україна отримала від Словаччини обіцяні 13 літаків.

Польща також передала на озброєння Повітряних сил України літаки МіГ-29. Відомо, що українські військові отримали 14 винищувачів.

Раніше РБК-Україна пояснювало головні відмінності американського винищувача F-16 від радянського МіГ-29.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миг-29Генштаб ВСУF-16Військова допомогаПольщаВійна в УкраїніВійна Росії проти України