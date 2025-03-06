Україна вже працює над альтернативними джерелами розвідданих, - Умєров

Умєров зауважив, що Україна ще не отримала від США інформації щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних.

Однак, міністр наголосив, що зараз вже йде робота над альтернативами.

“Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також”, - сказав Умєров.