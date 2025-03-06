Украина уже работает над альтернативными источниками разведданных, - Умеров

Умеров отметил, что Украина еще не получила от США информации о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным.

Однако, министр отметил, что сейчас уже идет работа над альтернативами.

"По обмену разведданными мы еще не получили информацию относительно того, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", - сказал Умеров.