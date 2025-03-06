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Украина уже работает над альтернативными источниками разведданных, - Умеров

Украина, Четверг 06 марта 2025 17:09
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Украина уже работает над альтернативными источниками разведданных, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина еще не знает деталей относительно ограничения США доступа к разведданным. В то же время уже ведется работа над альтернативными источниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине.

Умеров отметил, что Украина еще не получила от США информации о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным.

Однако, министр отметил, что сейчас уже идет работа над альтернативами.

"По обмену разведданными мы еще не получили информацию относительно того, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также", - сказал Умеров.

Приостановление обмена разведданными США с Украиной

Напомним, что вчера, 5 марта, СМИ сообщили, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России.

Однако в сообщении указывалось, что Штаты якобы и в дальнейшем передают данные для ударов по позициям россиян на оккупированных территориях. Хотя чуть позже выяснилось, что речь идет о полном прекращении обмена.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в конце концов подтвердил, что Вашингтон приостановил поставку вооружения, а также обмен разведывательными данными с Украиной.

Кроме того, по данным Politico, Украина получала 80% разведданных от союзников. Большая часть информации поступала именно от Соединенных Штатов Америки

Стоит заметить, что сегодня стало известно, что Франция готова заменить Соединенные Штаты Америки в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.

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