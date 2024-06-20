Україна вже повернула 600 дітей, яких викрала РФ, - посол в Нідерландах

Нагадаємо, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що Росія розміщує викрадених маленьких українців на російських сайтах з усиновлення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час Саміту миру у Швейцарії, де 39 країн у закритому режимі обговорювали повернення викрадених російськими окупантами українців, України несподівано отримала пропозиції допомоги навіть від проросійських країн.

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