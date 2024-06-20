Украина уже вернула 600 детей, похищенных Россией, - посол в Нидерландах

"Если посмотреть на масштаб российских преступлений, то этот масштаб огромен. Сами россияне утверждают, что они депортировали 700 тысяч детей с территории Украины на свою территорию. Но у нас есть данные об около 20 тысяч таких случаев, и к сожалению, пока только 600 перемещенных детей, которые были увезены, вернулись обратно домой", - сказал он.



Во время выступления в МКПБ (Международной комиссии по пропавшим без вести), где был организован Круглый стол по поиску пропавших без вести детей из Украины, Карасевич отметил, что после депортации в РФ маленьким украинцам меняют гражданство, имена, и отдают их на усыновление в российские семьи.



"Такой незаконный вывоз детей, а также такая русификация наших детей является частью геноцидной политики против нашего народа", - подчеркнул посол.

Также он отметил, что был запущен проект Bring Kids Back UA, который является комплексным планом действий во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского. Он объединяет усилия всех органов власти Украины, других государств, международных и неправительственных организаций ради возвращения на родину всех украинских детей, которые были незаконно депортированы Россией. Любая страна, организация или лицо могут присоединиться к реализации этой инициативы в рамках плана действий. По словам Карасевича, в Международную коалицию по возвращению украинских детей уже входит 37 стран. Недавно к ней присоединилась Аргентина.