Україна вже повернула 128 депортованих Росією дітей

За її словами, більш ніж 50 таких дітей разом з батьками зараз перебувають в Країнах ЄС.

"Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра - це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину - робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому", - зазначили вона.

Усенко додала, що у випадку з Росією звичні інструменти міжнародного права не працюють, тож для повернення дітей додому необхідні зусилля міжнародної спільноти.

Видання зазначає, що загальна кількість депортованих дітей може перевищувати 16 тисяч.