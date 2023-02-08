Украина уже вернула 128 депортированных Россией детей

По ее словам, более 50 таких детей вместе с родителями сейчас находятся в Странах ЕС.

"Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра - это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", - отметила она.

Усенко добавила, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают, поэтому для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества.

Издание отмечает, что общее количество депортированных детей может превышать 16 тысяч.