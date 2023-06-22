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Україна вже має дату та місце проведення саміту миру, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна веде перемовини з однією з країн щодо проведення та організації саміту, присвяченому "формулі миру".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"До липня у нас ще тиждень залишився, трохи більше. Тому ще час є. В чому зараз головний зміст переговорів щодо організації формули миру: в тому, щоб залучити на цей саміт не лише наших друзів, але й країни Африки, Азії та Південної Америки", - розповів Кулеба.

За його словами, наразі уряд України веде перемовини з представниками інших країни щодо їх участі у саміті. За останній місяць цей процес переговорів дуже просунувся.

"Є дата, яку ми тримаємо в голові, як орієнтир. Є місце проведення, країна погодилася прийняти цей саміт. Але ще реально все в роботі, бо ключове для нас - склад учасників",- підкреслив глава МЗС.

Формула миру

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру у листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни. Данія та Швеція заявили про бажання провести саміт.

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