Україна вже готує відповідь на російські реактивні "Бандеролі" та "Герані"

За словами "Флеша", росіяни планують створювати такі типи ракети не лише зараз, а й протягом наступного року.

"Багато хто чув таку назву, як "Бандероль" - це реактивна бюджетна російська ракета. Ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував у себе на каналі "Герань-5" - це також реактивна ракета. Це навіть не реактивний БПЛА", - зазначив він.

"Флеш" наголосив, що до цього списку можна віднести реактивні "Дань-М" та "Дань-Т".

На цьому тлі радник Володимира Зеленського підтвердив, що в України будуть реактивні перехоплювачі для знищення таких ворожих цілей.

Він також додав, що Росія про це вже знає.

"Ми будемо намагатися робити реактивні ракети-перехоплювачі, щоб мати протидію таким ракетам (російським - ред.), - підсумував він.