Атака на СБУ: "Флеш" розповів, який дрон і звідки запустили по Києву

Після атаки на будівлю Служби безпеки України в Києві українські фахівці дослідили уламки безпілотника. Це дозволило встановити його тип, а дані систем спостереження - простежити маршрут польоту до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

За словами "Флеша", після удару по СБУ російські пабліки почали поширювати версії про нібито інсценування атаки із застосуванням невеликого БПЛА.

Сергій Бескрестнов заявив, що дані українських систем не підтверджують таку версію. За його словами, маршрут реактивного безпілотника до Києва фіксували всі системи.

"Усі системи фіксували маршрут польоту цього реактивного "Шахеда" з Донецького напрямку до Києва на висоті понад 7 кілометрів", - зазначив він.

Таким чином, за словами Бескрестнова, українська сторона має інформацію про напрямок, з якого летів безпілотник, а також його маршрут до столиці.

Уламки допомогли встановити тип БПЛА

Окремо Бескрестнов повідомив про результати дослідження уламків дрона. Українські фахівці встановили, що вони належать до "Герань-4".

Йдеться про більшість елементів безпілотника, тому фахівці змогли визначити не лише його тип, а й конфігурацію.

"Ми вже дослідили уламки та встановили, що вони належать до "Герань-4", включаючи більшість елементів", - розповів Бескрестнов.

До Києва летіли два реактивні дрони

Бескрестнов також розкрив ще одну деталь атаки. За його словами, під час операції проти СБУ до Києва прямували одразу два реактивні безпілотники.

Вони летіли в парі, однак до столиці дістався лише один із них.

"До речі, під час цієї спецоперації проти СБУ два реактивні БПЛА летіли до Києва у парі. Долетів один", - зазначив він.