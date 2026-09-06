Украина уже готовит ответ на российские реактивные "Бандероли" и "Герани"

По словам "Флэша", россияне планируют создавать такие типы ракет не только сейчас, но и в течение следующего года.

"Многие слышали такое название, как "Бандероль" - это реактивная бюджетная российская ракета. Мы фиксируем, как Россия атакует Киев. Я показывал у себя на канале "Герань-5" - это также реактивная ракета. Это даже не реактивный БПЛА", - отметил он.

"Флэш" уточнил, что в этот список можно отнести реактивные "Дань-М" и "Дань-Т".

На этом фоне советник Владимира Зеленского подтвердил, что у Украины будут реактивные перехватчики для уничтожения таких вражеских целей.

Он также добавил, что Россия уже об этом знает.

"Мы понимаем это и будем пытаться делать реактивные ракеты-перехватчики, чтобы было противодействие таким ракетам (российским – ред.), - подытожил он.