Україна вже готує нові операції проти Росії на зразок "Павутини", - WP

Від початку повномасштабної війни українські спецслужби працюють над девізом "Я йду за тобою". Україна вже готує нові операції на зразок "Павутини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post (WP).
Сьогодні Україна більше ніж будь-коли залежить від своїх розвідувальних служб (Головного управління розвідки та Служби безпеки України), які продемонстрували здатність завдавати ударів по ворогу глибоко всередині Росії й всьому світу.
"СБУ та ГУР, дві українські розвідувальні служби, понад три роки працюють над виконанням девізу українських спецпідрозділів: "Я йду за тобою". Вони проводили операції з перенесення битви на територію Росії, а також за кордон проти її сил та партнерів по всьому світу", - додає WP.
Видання додає, що операція "Павутина" була сміливою спробою Києва "перезавантажити стіл переговорів". Водночас джерела WP в розвідці розповідають, що "інші складні операції вже готуються".
1 червня відбулася масштабна спецоперація, у межах якої безпілотники СБУ здійснили удари по чотирьох російських авіабазах: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". За даними СБУ, у результаті атаки було знищено або пошкоджено 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації.
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог, коментуючи цю подію, заявив, що операція може призвести до загострення бойових дій. Пізніше ж він стверджував, що вона може стати рушійною силою для досягнення миру в Україні.
Більше подробиць про перебіг цієї операції - в матеріалі РБК-Україна.
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