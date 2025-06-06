Україна вже готує нові операції проти Росії на зразок "Павутини", - WP

Сьогодні Україна більше ніж будь-коли залежить від своїх розвідувальних служб (Головного управління розвідки та Служби безпеки України), які продемонстрували здатність завдавати ударів по ворогу глибоко всередині Росії й всьому світу.

"СБУ та ГУР, дві українські розвідувальні служби, понад три роки працюють над виконанням девізу українських спецпідрозділів: "Я йду за тобою". Вони проводили операції з перенесення битви на територію Росії, а також за кордон проти її сил та партнерів по всьому світу", - додає WP.

Видання додає, що операція "Павутина" була сміливою спробою Києва "перезавантажити стіл переговорів". Водночас джерела WP в розвідці розповідають, що "інші складні операції вже готуються".