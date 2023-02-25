Україна вже два тижні живе без відключень світла, і дефіцит не прогнозується

У суботу, 25 лютого, споживання електроенергії в Україні дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Відключення можливі у разі пошкодження мереж через сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.
Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. "Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи", - повідомили в "Укренерго"
Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов, повідомили в прес-службі.
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. "Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - додали в "Укренерго".
В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. "Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, в останні дні енергосистема України працює з резервом потужності.
Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.