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Украина уже две недели живет без отключений света, и дефицит не прогнозируется

Фото: отключения света 25 февраля не ожидаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В субботу, 25 февраля, потребление электроэнергии в Украине несколько понижено, в пределах характерного для выходного дня зимы. Отключения возможны при повреждении сетей из-за сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует две недели подряд и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в энергосистеме работают все виды электростанций, импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, обесточены в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. "Там, где разрешает безопасность, проводятся ремонтные работы", - сообщили в "Укрэнерго".

Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе.

Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. "Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – добавили в "Укрэнерго".

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. "Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в последние дни энергосистема Украины работает с резервом мощности.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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Укрэнерговідключеня світла