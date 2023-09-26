Україна ввела ліцензування та поки не експортує зерно до Східної Європи

"Ми вводимо внутрішню процедуру верифікації експорту чотирьох культур (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця) до п’яти країн ЄС", - сказав він під час зустрічі міністрів сільського господарства країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

За його словами, процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів з дня отримання заявки на експорт.

"Відповідна постанова уряду уже прийнята, а тому експорт до п'яти країн без їх погодження вже не відбувається. Протягом цих 30 днів Україна інформує Європейську комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт", - сказав Сольський.

Він наголосив, що механізм, коли експорт без погодження від країни-сусіда не відбувається, є максимально конструктивним і зрозумілим, та враховує інтереси усіх сторін. Сольський також зазначив, що Україна надіслала країнам сусідам пропозиції як саме діятиме такий механізм і очікує відповідей та можливих варіантів рішень. На сьогодні офіційна відповідь надійшла від Румунії.

Експорт зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія не продовжила тимчасові обмеження експорту української агропродукції до п'яти країн ЄС. Після цього рішення Україна протягом 72 годин напрацювала пропозиції щодо досягнення компромісу. Пропозиції були направлені Єврокомісії та країнам-сусідам 17 вересня. Вони вже обговорювались на координаційній платформі Україна-ЄС 18 вересня.

Крім того, Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня провів нараду з урядовцями щодо зернового експорту. За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально.