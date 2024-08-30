Україна втратила F-16, а Дмитрука оголосили у міжнародний розшук: новини за 29 серпня

В Україні розбився один із переданих союзниками винищувачів F-16. Тим часом народного депутата Артема Дмитрука оголосили у міжнародний розшук.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 29 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

F-16 України розбився 26 серпня

Як повідомили у Генштабі, винищувачі F-16 Збройних Сил України були задіяні під час відбиття атаки РФ 26 серпня.

З одним із літаків було втрачено зв'язок під час заходу на ціль. Пізніше з'ясувалося, що літак зазнав аварії, льотчик загинув.

ГБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у міжнародний розшук чинного народного депутата. Його підозрюють у нападах на громадян.

За даними джерела РБК-Україна, йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.

Боррель закликав не обмежувати Україну у використанні зброї для ударів по Росії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликає країни-партнери не обмежувати Україну у використанні наданої зброї. Це стосується ударів по Росії.

Відповідну заяву голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зробив, вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Брюсселі на неформальній зустрічі глав МЗС країн Європейського союзу.

Авіакатастрофа у Броварах. Прокурори направили до суду обвинувальний акт

До суду скеровано обвинувальний висновок щодо п'яти посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі щодо авіакатастрофи у Броварах.

Згідно з розслідуванням, обвинувачені порушили правила безпеки польоту вертольота.

Росія формує нову бригаду для підтримки своїх військових у Харківській області

Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого угрупування "Північ", яке діє у Харківській області, розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

За його словами, формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс" розпочалося відповідно до наказу міністра оборони РФ.

Справа Кириленка: за чиновника внесли заставу у повному розмірі

Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленко 28 серпня було обрано запобіжний захід. У той же день за нього внесли заставу в повному розмірі, повідомила в коментарі РБК-Україна речник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.