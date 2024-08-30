Украина потеряла F-16, а Дмитрука объявили в международный розыск: новости за 29 августа

В Украине разбился один из переданных союзниками истребителей F-16. Тем временем народного депутата Артема Дмитрука объявили в международный розыск.

Более детально о том, что произошло в четверг, 29 августа, - в материале РБК-Украина .

F-16 Украины разбился 26 августа

Как сообщили в Генштабе, истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа.

С одним из самолетов была потеряна связь во время захода на цель. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

ГБР объявило Дмитрука в международный розыск

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск действующего народного депутата. Его подозревают в нападениях на граждан.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по России

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призывает страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании предоставленного оружия. Это касается ударов по России.

Соответствующее заявление глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза.

Авиакатастрофа в Броварах. Прокуроры направили в суд обвинительный акт

В суд направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу, которое касается авиакатастрофы в Броварах.

Согласно расследованию, обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.

Россия формирует новую бригаду для поддержки своих военных в Харьковской области

Россия начала формировать новую бригаду для поддержки своей группировки "Север", которая действует в Харьковской области, рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ.

Дело Кириленко: за чиновника внесли залог в полном размере

Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко 28 августа была избрана мера пресечения. В тот же день за него внесли залог в полном размере, сообщила в комментарии РБК-Украина спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.