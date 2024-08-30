Украина потеряла F-16, а Дмитрука объявили в международный розыск: новости за 29 августа
В Украине разбился один из переданных союзниками истребителей F-16. Тем временем народного депутата Артема Дмитрука объявили в международный розыск.
Более детально о том, что произошло в четверг, 29 августа, - в материале РБК-Украина.
F-16 Украины разбился 26 августа
Как сообщили в Генштабе, истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа.
С одним из самолетов была потеряна связь во время захода на цель. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.
ГБР объявило Дмитрука в международный розыск
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск действующего народного депутата. Его подозревают в нападениях на граждан.
Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.
Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по России
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призывает страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании предоставленного оружия. Это касается ударов по России.
Соответствующее заявление глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза.
Авиакатастрофа в Броварах. Прокуроры направили в суд обвинительный акт
В суд направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу, которое касается авиакатастрофы в Броварах.
Согласно расследованию, обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.
Россия формирует новую бригаду для поддержки своих военных в Харьковской области
Россия начала формировать новую бригаду для поддержки своей группировки "Север", которая действует в Харьковской области, рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.
По его словам, формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ.
Дело Кириленко: за чиновника внесли залог в полном размере
Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко 28 августа была избрана мера пресечения. В тот же день за него внесли залог в полном размере, сообщила в комментарии РБК-Украина спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.