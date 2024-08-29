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Авіакатастрофа у Броварах. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт

Четвер 29 серпня 2024 12:02
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Авіакатастрофа у Броварах. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До суду скеровано обвинувальний акт щодо п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі, яка стосується авіакатастрофи у Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що досудове розслідування завершилось у листопаді 2023 року. Дотепер тривало ознайомлення підозрюваними, їхніми захисниками та потерпілими з матеріалами провадження.

Згідно з розслідуванням, обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера.

Підозру було оголошено:

  • чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС ( порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей);
  • голові служби безпеки польотів цього ж загону (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Авіакатастрофа у Броварах

У січні 2023 року був запланований візит керівництва Міністерства внутрішніх справ (МВС) до Харківської й Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до делегації гелікоптер, який не мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Внаслідок складних погодних умов вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

Також під час падіння було пошкоджено дитячий садок, сусідні будівлі й припарковані автомобілі.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, а 31 отримала поранення. Серед загиблих:

  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
  • заступник Монастирського Євген Єнін;
  • чотири жінки та малолітня дитина.

Докладніше про катастрофу у Броварах та її розслідування - у матеріалі РБК-Україна.

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Бровари Офіс Генпрокурора
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