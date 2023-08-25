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Україна втратила дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА: яка загроза

Фото: "Динамо" програло "Бешикташу" в Лізі конференцій (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Черговий єврокубковий тиждень суттєво погіршив становище України в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Україна опустилася на 17-те місце в класифікації європейських країн. Тиждень тому  вона перебувала на 15-й сходинці.

Поразки лугаської "Зорі" та київського "Динамо" спровокували регрес у таблиці коефіцієнтів. До спільної скарбниці додав бали лише "Дніпро-1", який розписав важку нічию з трнавським "Спартаком". В активі України тепер 25,400 балів.

Ізраїль і Данія випередили її завдяки вдалішим виступам тамтешніх команд. Тепер вони набрали 25,500 та 25,450 балів відповідно. Натомість Чехія, яка іде на 18-й позиції, відстала від України всього на 0,850 бала.

Подальші невдалі виступи вітчизняних команд у єврокубках можуть призвести до зменшення представництва в континентальних турнірах. Зокрема, втрата 15-го місця обернеться зменшенням кількості учасників європейських змагань від України до чотирьох у сезоні 2025/26.

 

До слова, київське "Динамо" драматично програло "Бешикташу" в кваліфікації Ліги конференцій.

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