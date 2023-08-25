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Украина потеряла две позиции в таблице коэффициентов УЕФА: какая угроза

Фото: "Динамо" проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Очередная еврокубковая неделя существенно ухудшила положение Украины в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Украина опустилась на 17-е место в классификации европейских стран. Неделю назад она находилась на 15-й строчке.

Поражения лугасской "Зари" и киевского "Динамо" спровоцировали регресс в таблице коэффициентов. В общую казну добавил баллы только "Днепр-1", расписавший тяжелую ничью с трнавским "Спартаком". В активе Украины сейчас 25,400 баллов.

Израиль и Дания опередили ее благодаря более удачным выступлениям тамошних команд. Теперь они набрали 25,500 и 25,450 баллов соответственно. Чехия, которая идет на 18-й позиции, отстала от Украины всего на 0,850 балла.

Последующие неудачные выступления отечественных команд в еврокубках могут привести к уменьшению представительства в континентальных турнирах. В частности, потеря 15-го места обернется уменьшением количества участников европейских соревнований от Украины до четырех в сезоне 2025/26.

 

К слову, киевское "Динамо" драматически проиграло "Бешикташу" в квалификации Лиги конференций.

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