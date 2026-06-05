Україна втратила частину міжнародних резервів: в НБУ назвали причини

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Обсяг резервів: станом на 1 червня 2026 року міжнародні резерви України становили 45,7 млрд доларів.

станом на 1 червня 2026 року міжнародні резерви України становили 45,7 млрд доларів. Зміна за місяць: у травні резерви скоротилися на 5,2%.

у травні резерви скоротилися на 5,2%. Продаж валюти НБУ: регулятор продав на міжбанківському ринку 3,13 млрд доларів.

регулятор продав на міжбанківському ринку 3,13 млрд доларів. Надходження уряду: Україна отримала 599,2 млн доларів, зокрема від Світового банку та розміщення валютних ОВДП.

Україна отримала 599,2 млн доларів, зокрема від Світового банку та розміщення валютних ОВДП. Боргові виплати: на обслуговування і погашення держборгу спрямували 126,2 млн доларів, ще 274,9 млн доларів сплатили МВФ.

на обслуговування і погашення держборгу спрямували 126,2 млн доларів, ще 274,9 млн доларів сплатили МВФ. Додатковий фактор: переоцінка фінансових активів збільшила резерви на 441,9 млн доларів.

переоцінка фінансових активів збільшила резерви на 441,9 млн доларів. Запас міцності: нинішнього обсягу резервів достатньо для фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45,7 млрд доларів США. У травні їхній обсяг скоротився на 5,2%.

Як повідомили в Національному банку України, основними причинами зниження стали валютні інтервенції регулятора та виплати держави за зовнішніми зобов’язаннями. Обсяг цих операцій перевищив надходження від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Одним із ключових чинників стало втручання НБУ на валютному ринку. У травні чистий продаж валюти регулятором зменшився на 12,4% порівняно з квітнем, однак залишався значним. Загалом Нацбанк продав на ринку 3,13 млрд доларів.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку протягом травня надійшло 599,2 млн доларів. Із цієї суми 498,8 млн доларів надійшли через рахунки Світового банку, ще 100,4 млн доларів держава залучила завдяки розміщенню валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила 126,2 млн доларів. Зокрема, 12,9 млн доларів спрямували на погашення боргу перед Світовим банком, 7,9 млн доларів – на обслуговування валютних ОВДП, а ще 105,4 млн доларів – іншим кредиторам.

Крім того, у травні Україна здійснила платіж на користь Міжнародного валютного фонду в розмірі 274,9 млн доларів.

Частково скорочення резервів компенсувала переоцінка фінансових інструментів та вплив ринкових факторів. Завдяки цьому резерви збільшилися на 441,9 млн доларів.

Попри зниження, в НБУ наголошують, що поточний рівень міжнародних резервів залишається достатнім. Станом на початок червня їхній обсяг забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту товарів і послуг.