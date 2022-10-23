Україна втратила до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної, - Галущенко

Через окупацію південної частини України на сьогодні втрачено до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка для YouTube-каналу "Ми - Україна" .
"Зелена енергетика, напевно, найбільш постраждала галузь, тому що основна її частина на півдні. Ми вже втратили десь 90% вітру та приблизно до 40-50% сонця. І це безумовно величезні втрати", - зазначив він.
За його словами, у 2019 та 2020 роках частка зеленої енергетики становила приблизно 10-11%. Згідно зі стратегією, планувалося, що її частка до 2030 року зросте до 25%, але з урахуванням руйнувань цей показник можуть переглянути у бік збільшення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за жовтень Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе близько третини українських об'єктів енергетики.
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