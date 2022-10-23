ua ru
Нд, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна втратила до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної, - Галущенко

Новость на русском →
Київ, Неділя 23 жовтня 2022 17:30
Україна втратила до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Через окупацію південної частини України на сьогодні втрачено до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка для YouTube-каналу "Ми - Україна" .

"Зелена енергетика, напевно, найбільш постраждала галузь, тому що основна її частина на півдні. Ми вже втратили десь 90% вітру та приблизно до 40-50% сонця. І це безумовно величезні втрати", - зазначив він.

За його словами, у 2019 та 2020 роках частка зеленої енергетики становила приблизно 10-11%. Згідно зі стратегією, планувалося, що її частка до 2030 року зросте до 25%, але з урахуванням руйнувань цей показник можуть переглянути у бік збільшення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за жовтень Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе близько третини українських об'єктів енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герман Галущенко
NEWS
Окупанти залишили Чарівне і Чкалове. Що відбувається в Херсонській області і чи зміниться карта
Окупанти залишили Чарівне і Чкалове. Що відбувається в Херсонській області і чи зміниться карта
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції