Украина потеряла до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной, - Галущенко

Из-за оккупации южной части Украины на сегодня потеряны до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко для YouTube-канала "Мы - Украина" .

"Зеленая энергетика, наверное, наиболее пострадавшая отрасль, потому что основная ее часть на юге. Мы уже потеряли где-то 90% ветра и приблизительно до 40-50% солнца. И это, безусловно, огромные потери", - отметил он.

По его словам, в 2019 и 2020 годах доля зеленой энергетики составляла примерно 10-11%. Согласно стратегии, планировалось, что ее доля до 2030 года вырастет до 25%, но с учетом разрушений этот показатель могут пересмотреть в сторону увеличения.