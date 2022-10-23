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Украина потеряла до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной, - Галущенко

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Киев, Воскресенье 23 октября 2022 17:30
Украина потеряла до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Из-за оккупации южной части Украины на сегодня потеряны до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко для YouTube-канала "Мы - Украина".

"Зеленая энергетика, наверное, наиболее пострадавшая отрасль, потому что основная ее часть на юге. Мы уже потеряли где-то 90% ветра и приблизительно до 40-50% солнца. И это, безусловно, огромные потери", - отметил он.

По его словам, в 2019 и 2020 годах доля зеленой энергетики составляла примерно 10-11%. Согласно стратегии, планировалось, что ее доля до 2030 года вырастет до 25%, но с учетом разрушений этот показатель могут пересмотреть в сторону увеличения.

Напомним, ранее сообщалось, что за октябрь Россия атаковала ракетами и дронами-камикадзе около трети украинских объектов энергетики.

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Герман Галущенко
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