Украина потеряла 85% мощностей тепловой генерации из-за обстрелов энергосистемы, - DiXi Group

В результате массированных обстрелов энергосистемы Украина уже потеряла около 85% тепловой генерации.

Об этом заявила эксперт проектов DiXi Group Елена Лапенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

Она отметила, что, по оценкам DiXi Group, украинская тепловая генерация потеряла около 85% мощности.

"Сроки ее восстановления не определены, несмотря на заявления некоторых экспертов", – говорит Лапенко.

Она также напомнила о повреждениях при последних обстрелах как минимум двух объектов Укргидроэнерго.

Эксперт подчеркнула, что потеря тепловых и гидроэлектростанций - это чувствительный удар по маневровой генерации, который должен сглаживать пики потребления электроэнергии, возникающие утром и вечером. Имеющейся мощности не будет хватать даже в теплое время года, и это уже почувствовали все украинцы.

В DiXi Group заявляют, что в 2022-2023 гг. потребление электроэнергии в Украине по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения сократилось на 25-30%. В частности, промышленность сократила потребление на 45%, а население на 16%. При этом общая генерирующая мощность сократилась с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Поэтому в DiXi Group считают, что в украинской энергосистеме летом 2024 будет сохраняться дефицит электроэнергии.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что российские оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.