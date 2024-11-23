Україна втратила 40% території, яку контролювала у Курській області, - Reuters

"У найкращому разі ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів. Зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки", - сказало джерело в українському Генштабі.

Він уточнив, що станом на зараз, ЗСУ утримують близько 800 квадратних кілометрів російської території. Також він уточнив, що цю частину Курської області будуть утримувати доти, доки це буде виправдано з військової точки зору.

Reuters додало, що за допомогою операції ЗСУ у Курській області Київ прагнув зупинити війська РФ на сході та північному сході України. Зокрема, змусити Росію відвести військових, які поступово просувалися на сході, і щоб у тому числі Київ мав додаткові важелі впливу на будь-яких майбутніх мирних переговорах.