Україна втратила 40% території, яку контролювала у Курській області, - Reuters

Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час раптової операції, розпочатої у серпні. Це сталося на тлі хвиль контратак, які організували війська РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У найкращому разі ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів. Зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки", - сказало джерело в українському Генштабі.
Він уточнив, що станом на зараз, ЗСУ утримують близько 800 квадратних кілометрів російської території. Також він уточнив, що цю частину Курської області будуть утримувати доти, доки це буде виправдано з військової точки зору.
Reuters додало, що за допомогою операції ЗСУ у Курській області Київ прагнув зупинити війська РФ на сході та північному сході України. Зокрема, змусити Росію відвести військових, які поступово просувалися на сході, і щоб у тому числі Київ мав додаткові важелі впливу на будь-яких майбутніх мирних переговорах.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін поставив завдання своїм військам відбити Курську область до 20 січня 2025 року. Тобто, до дня інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
"Для Путіна найважливіше витіснити нас із Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами - все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року", - сказав президент.
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