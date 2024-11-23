Путін наказав відбити Курську область до інавгурації Трампа, - Зеленський

Глава української держави під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine підкреслив, що для Путіна дуже важливо показати, що він контролює ту ситуацію, які він не контролює.

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами - все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року", - заявив Зеленський.

Також він додав, що операція ЗСУ в Курській області показала, що Росія неспроможна захистити власні території, тому що Москва кинула вся свої сили для того, щоб окупувати українські землі.

У зв'язку з цим, найважча зараз ситуація для України саме на Донбасі. Крім того, Зеленський розповів, що на сході недостатньо українських військ.

"Він (Путін - ред.) хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", - проінформував президент.

Водночас Зеленський наголосив, що саме найголовніше те, що Сили оборони України "там є" і захищають Батьківщину. Також за словами голови держави, Росія зазначає великих втрат на Курському напрямку, а Путін у свою чергу каже, що вся доля так званої "СВО" залежить саме від цієї операції.

"У нього (мова йде про Путіна - ред.) таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", - резюмував Зеленський.