Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области, - Reuters

"В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки", - сказал источник в украинском Генштабе.

Он уточнил, что по состоянию на сейчас, ВСУ удерживают около 800 квадратных километров российской территории. Также он уточнил, что эту часть Курской области будут удержать до тех пор, пока это будет оправдано с военной точки зрения.

Reuters добавило, что с помощью операции ВСУ в Курской области, Киев стремился остановить войска РФ на востоке и северо-востоке Украины. В частности, заставить Россию отвести военных, которые постепенно продвигались на востоке, и чтобы в том числе, Киев имел дополнительные рычаги влияния на любых будущих мирных переговорах.