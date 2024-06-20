Україна втрачає валютну виручку через вимогу до промисловості імпортувати 80% електрики, - бізнес

Підприємства гірничо-металургійної галузі опинилися на межі зупинки через нереалістичну вимогу уряду імпортувати 80% потрібної їм електроенергії з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист української науково-промислової асоціації "УКРКОКС" до голови уряду, міністра енергетики та голови НКРЕКП.

"Нестабільне постачання електроенергії ускладнює планування виробництва, що негативно позначається на промисловості та суміжних галузях, таких як залізниця та порти. Це призведе до зниження виробничої активності великих підприємств, зменшення податкових надходжень, валютної виручки та ВВП, а також зростання безробіття", - йдеться в листі.

Рішення уряду підвищити вимогу до промисловості імпортувати електроенергію з 30% до 80% призвело в тому числі до невиправданого зростання цін на міждержавні перетини, що призводить до додаткових збитків національних виробників.

"З огляду на викладене, Українська науково-промислова асоціація "УКРКОКС" закликає Кабінет Міністрів України скасувати останні зміни повернувши норму в 30% з травня по вересень або 50% з жовтня по квітень, або встановити коригування до 50% протягом усього року разом із заходами з диверсифікації джерел електроенергії", - йдеться в зверненні.

Важливо, щоб при розподілі лімітів внутрішньої генерації по областях обсяги імпортованої електроенергії додавалися до обласних лімітів, що дозволить забезпечити стабільне енергопостачання та сприятиме стійкому економічному відновленню, переконані в асоціації.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. "Укренерго", зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.