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Украина теряет валютную выручку из-за требования к промышленности импортировать 80% электричества, - бизнес

Четверг 20 июня 2024 15:16
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Украина теряет валютную выручку из-за требования к промышленности импортировать 80% электричества, - бизнес Фото: Украина теряет валютную выручку из-за требования к промышленности импортировать 80% электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Предприятия горно-металлургической отрасли оказались на грани остановки из-за нереалистического требования правительства импортировать 80% нужной им электроэнергии из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо украинской научно-промышленной ассоциации "УКРКОКС" к главе правительства, министру энергетики и главе НКРЭКУ.

"Нестабильная поставка электроэнергии усложняет планирование производства, что негативно сказывается на промышленности и смежных отраслях, таких как железная дорога и порты. Это приведет к снижению производственной активности крупных предприятий, уменьшению налоговых поступлений, валютной выручки и ВВП, а также росту безработицы", - говорится в письме.

Решение правительства повысить требование к промышленности импортировать электроэнергию с 30% до 80% привело в том числе к неоправданному росту цен на межгосударственные пересечения, что приводит к дополнительным убыткам национальных производителей.

"Учитывая изложенное, Украинская научно-промышленная ассоциация "УКРКОКС" призывает Кабинет Министров Украины отменить последние изменения вернув норму в 30% с мая по сентябрь или 50% с октября по апрель, или установить корректировку до 50% в течение всего года вместе с мероприятиями по диверсификации источников электроэнергии", - говорится в обращении.

Важно, чтобы при распределении лимитов внутреннего поколения по областям объемы импортируемой электроэнергии добавлялись к областным лимитам, что позволит обеспечить стабильное энергоснабжение и будет способствовать устойчивому экономическому восстановлению, убеждены в ассоциации.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

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