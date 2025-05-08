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"Взаємовигідна співпраця": ЄС продовжив "торгівельний безвіз" для українського металу

Четвер 08 травня 2025 15:52
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"Взаємовигідна співпраця": ЄС продовжив "торгівельний безвіз" для українського металу Фото: Європаламент продовжив "торгівельний безвіз" (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Європарламент підтримав продовження "торгівельного безвізу" для української сталі та заліза ще на три роки. У Брюсселі наголошують: це не благодійність, а стратегічна взаємовигідна співпраця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію Європарламенту.

У четвер, 8 травня, депутати Європейського парламенту проголосували за продовження "торгівельного безвізу", тобто призупинення дії квот та митних зборів, для імпорту українських заліза та сталі в Європу. "Безвіз" мав завершитися 5 червня 2025 року.

ЄС ухвалив Регламент про автономні торгівельні заходи (ATM), яким із 4 червня 2022 року було скасовано мита та квоти на низку українських товарів. Відтоді ці заходи неодноразово поновлювалися, і тепер Європарламент схвалив чергове продовження.

Підтримка української промисловості

Як заявили у Європарламенті, це було зроблено, щоб надати Україні критично важливі експортні надходження, зокрема за рахунок підтримки металургійної галузі.

"Металургійна промисловість України - це хребет української економіки. Вона продовжує працювати, попри те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи зазнають жорстоких атак Росії. Поглиблення торгівельних відносин між ЄС та Україною - це не благодійність, а взаємовигідна співпраця", - заявила доповідачка Європарламенту Карін Карлсбро.

За резолюцію проголосували 354 депутати, 147 - проти, ще 53 утрималися.

Нова редакція регламенту набуде чинності після погодження з Радою ЄС і діятиме три роки - до червня 2028 року.

Єврокомісія також працює над довгостроковим рішенням, щоб забезпечити стабільність у торгівлі між ЄС і Україною.

"Торгівельний безвіз"

Нагадаємо, ЄС запровадив автономні заходи для торгівлі з Україною 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

У травні 2023 року Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік.

У січні цього року прем'єр Денис Шмигаль розповів про роботу України над укладенням "промислового безвізу" з Євросоюзом.

Однак, за даними ЗМІ, ЄС нібито не планує продовжувати "торгівельний безвіз" з Україною повністю після того, як його дія завершиться 5 червня. Блок може залишити торговельні преференції тільки для деяких українських товарів, які імпортують країни ЄС.

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