Україна втрачає металургію: експорт сталевих напівфабрикатів обвалився на 76%

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію GMK Center на основі даних Держмитслужби.

Згідно з розрахунками, відвантаження зменшилися на 76% порівняно з липнем, і на 71% у річному вимірі - до 26 тис. тонн.

Як змінився експорт на ключові ринки

Найбільше просіли поставки до Болгарії. У серпні Україна експортувала туди лише 3 тис. тонн напівфабрикатів - це у 31 раз менше, ніж у липні, і у сім разів менше, ніж у серпні 2025 року.

Експортна виручка у серпні скоротилася на 73% м./м. і на 63% р./р. - до 5,3 млн доларів.

Основними ринками за вісім місяців були:

Болгарія - 386 тис. тонн;

Польща - 120 тис. тонн;

Туреччина - 111 тис. тонн.

Інфографіка GMK Center

Наслідки блокади портів для металургії

Раніше стало відомо, що у серпні Україна також повністю зупинила експорт товарного чавуну через блокаду чорноморських портів - відвантаження впали до нуля.

Якщо ж порти не будуть розблоковані найближчим часом, втрати будуть значно важчими.

За оцінками Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, Україна може втратити близько 10 млрд доларів ВВП, 17 млрд доларів експортної виручки та ще 8,5 млрд доларів податкових надходжень. Понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.