Вплив блокади портів: експорт чавуну з України у серпні впав до нуля
Металургійні підприємства України протягом 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 16,4%. У серпні, через блокаду портів, експорт чавуну не здійснювався взагалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію GMK Center на основі даних Державної митної служби.
Як зазначається, у січні-серпні 2026 року металургійні виробництва скоротили експорт товарного чавуну на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2025-го - до 1,03 млн т.
За цей період показники були наступні:
- до США було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 11% менше р./р.,
- в Туреччину - 83,2 тис. т (+88% р./р.),
- до Італії - 26,5 тис. т (-77% р./р.).
Виручка від експорту чавуну за вісім місяців становила 413 млн доларів.
Інфографіка GMK Center
У серпні через блокаду чорноморських портів відвантаження чавуну на експорт припинилося. Надалі така ситуація може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку, прогнозують у GMK Center.
Варто зауважити, що у 2025 році металургійні підприємства України збільшили експорт товарного чавуну на 53,5% порівняно з аналогічним періодом 2024-го - до 1,98 млн т. Виручка від експорту чавуну за рік становила 759,88 млн доларів.
Нагадаємо, за оцінками Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, якщо морський коридор не відновить свою роботу, Україна може втратити близько 10 млрд доларів ВВП, 17 млрд доларів експортної виручки та ще 8,5 млрд доларів податкових надходжень. Понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.