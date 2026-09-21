Вплив блокади портів: експорт чавуну з України у серпні впав до нуля

Металургійні підприємства України протягом 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 16,4%. У серпні, через блокаду портів, експорт чавуну не здійснювався взагалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Як зазначається, у січні-серпні 2026 року металургійні виробництва скоротили експорт товарного чавуну на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2025-го - до 1,03 млн т.

За цей період показники були наступні:

до США було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 11% менше р./р.,

було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 11% менше р./р., в Туреччину - 83,2 тис. т (+88% р./р.),

- 83,2 тис. т (+88% р./р.), до Італії - 26,5 тис. т (-77% р./р.).

Виручка від експорту чавуну за вісім місяців становила 413 млн доларів.

Інфографіка GMK Center

У серпні через блокаду чорноморських портів відвантаження чавуну на експорт припинилося. Надалі така ситуація може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку, прогнозують у GMK Center.

Варто зауважити, що у 2025 році металургійні підприємства України збільшили експорт товарного чавуну на 53,5% порівняно з аналогічним періодом 2024-го - до 1,98 млн т. Виручка від експорту чавуну за рік становила 759,88 млн доларів.