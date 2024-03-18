Україна втрачає довіру інвесторів через затягнуту проблему боргів в зеленій енергетиці, - інвестор

Вона нагадала, що досі існує проблема непідписаних актів між компанією "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" щодо обсягу компенсацій підприємствам зеленої енергетики.

"Регулювання дозволяє розтягувати підписання актів, от гравці з цього і користуються. Але втрачаємо ми. З позиції одного виробника мова йде про неповну оплату поставленого товару. З часом ці суми знецінюються і добросовісні виробники вплинути на це ніяк не можуть", - сказала Письменна.

За її словами, з позиції галузі, це добре ілюструє неготовність забезпечувати інвестору прогнозовані умови роботи. А без цього залучати кошти у відбудову і складніше, і дорожче.

"Ми вважаємо це практикою, яка показує Україну ненадійним партнером для іноземних інвесторів. А ще це піднімає питання до незалежності та інституційної спроможності держорганів і підприємств», - пояснила представниця компанії.

"За інвестиції потрібно конкурувати, і без історії успіху з України це просто складно", - додала вона.

Також вона повідомила, що проблема з непідписанням актів між державними компаніями є наслідком затвердження невідповідної формули розрахунку вартості небалансів, яка була скасована в суді.

"Раніше чинна формула включала компонент, що збільшував цю вартість, наприклад, через промахи торговельної діяльного гарантованого покупця. Простими словами, "зеленого" виробника змусили заплатити «і за себе, і за того хлопця", - зазначила Письменна.

Саме тому, за її словами, тепер виробники хочуть перегляду рахунків за небаланс і тому частина з них - спірна.

"Мова йде про той самий принцип, як ніби у вашій платіжці за комунальні послуги помилка - ви б так само просили порахувати по-чесному. Цю ситуацію можна вирішити використавши справедливу форму та повернувши зайве сплачені кошти", - підсумувала Письменна.

Нагадаємо, недоплата "Гарантованого покупця" підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.