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Україна не вступить до НАТО: Рубіо назвав ключову причину

01:50 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Марко Рубіо (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо нібито дав зрозуміти, що Україна не буде у НАТО у короткостроковій перспективі. Але ключова проблема полягає у позиції диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посади журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу.

За словами трьох високопоставлених західних дипломатів, Рубіо в останні два дні приватно говорив західним дипломатам, що сумнівається в участі Путіна на саміті G20, який запланований на грудень у Майамі.

Також журналіст пише, що після цих розмов у дипломатів склалося враження, що держсекретар США не вірить у те, що російський диктатор готовий укласти будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року.

Крім того, порушувалася тема НАТО. Джерела журналіста кажуть, що Рубіо нібито назвав членство України в НАТО у якості гарантій безпеки "нереалістичним у короткостроковій перспективі". Крім того, Путін "ніколи б не погодився з цим".

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора 31 жовтня Рубіо публічно заявив журналістам, що сумнівається у можливості швидкого завершення війни в Україні шляхом переговорів. Він не вважає, що на даний момент сторони вже стоять на межі врегулювання.

Також держсекретар повідомив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо отримав запрошення від американського лідера Дональда Трампа.

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Володимир ПутінНАТОМарко РубіоВійна в Україні