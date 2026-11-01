Украина не вступит в НАТО: Рубио назвал ключевую причину

По словам трех высокопоставленных западных дипломатов, Рубио в последние два дня в частном порядке говорил западным дипломатам, что сомневается в участии Путина на саммите G20, который запланирован на декабрь в Майами.

Также журналист пишет, что после этих разговоров у дипломатов сложилось впечатление, что госсекретарь США не верит в то, что российский диктатор готов заключить какое-либо соглашение по Украине до весны 2027 года.

Кроме того, была затронута тема НАТО. Источники журналиста говорят, что Рубио якобы назвал членство Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности "нереалистичным в краткосрочной перспективе". Кроме того, Путин "никогда бы не согласился с этим".