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Украина не вступит в НАТО: Рубио назвал ключевую причину

01:50 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио якобы дал понять, что Украина не будет в НАТО в краткосрочной перспективе. Но ключевая проблема состоит в позиции диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу.

По словам трех высокопоставленных западных дипломатов, Рубио в последние два дня в частном порядке говорил западным дипломатам, что сомневается в участии Путина на саммите G20, который запланирован на декабрь в Майами.

Также журналист пишет, что после этих разговоров у дипломатов сложилось впечатление, что госсекретарь США не верит в то, что российский диктатор готов заключить какое-либо соглашение по Украине до весны 2027 года.

Кроме того, была затронута тема НАТО. Источники журналиста говорят, что Рубио якобы назвал членство Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности "нереалистичным в краткосрочной перспективе". Кроме того, Путин "никогда бы не согласился с этим".

Что еще важно знать

Напомним, вчера 31 октября Рубио публично заявил журналистам, что сомневается в возможности быстрого завершения войны в Украине путем переговоров. Он не считает, что на данный момент стороны стоят уже на грани урегулирования.

Также госсекретарь сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20, если получил приглашение от американского лидера Дональда Трампа.

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