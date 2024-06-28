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Україна встановила рекорд представництва на Вімблдоні: Стародубцева і Снігур доклалися

Лондон, П'ятниця 28 червня 2024 11:00
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Україна встановила рекорд представництва на Вімблдоні: Стародубцева і Снігур доклалися Фото: Еліна Світоліна торік дійшла до півфіналу змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Дарія Снігур пройшли кваліфікацію Вімблдонського турніру та забезпечили оновлення показника найбільшого представництва на трав'яному мейджорі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Вісім українок зіграють в основній сітці жіночого розряду на Вімблдоні-2024. Вони оновили національний рекорд на третьому турнірі серії "Гренд Слем" цьогоріч, що тримався від сезону-2008.

Відразу до першого основного раунду потрапили 6 вітчизняних тенісисток. Компанію представницям першої сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації – Марті Костюк, Еліні Світоліній, Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Лесі Цуренко склала Катерина Байндль. Вона використала захищений рейтинг.

Тим часом Стародубцева та Снігур подолали три раунди кваліфікації. Крізь сито відбору не змогли пробитися ще дві українки – Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва. Основна сітка змагань розпочнеться 1 липня.

Раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір. Вісімка українок вже заробила по 60 тисяч фунтів. Натомість переможниця турніру збагатиться на 2,7 млн.

До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська Уимблдон
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