Украина установила рекорд представительства на Уимблдоне: Стародубцева и Снигур приложились

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Дарья Снигур прошли квалификацию Уимблдонского турнира и обеспечили обновление показателя крупнейшего представительства на травяном мейджоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Восемь украинок сыграют в основной сетке женского разряда на Уимблдоне-2024. Они обновили национальный рекорд на третьем турнире серии "Грэнд Слэм" этого года, державшийся с сезона-2008.

Сразу в первый основной раунд попали 6 отечественных теннисисток. Компанию представительницам первой сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации – Марте Костюк, Элине Свитолиной, Даяне Ястремской, Ангелине Калининой и Леси Цуренко составила Екатерина Байндль. Она использовала защищенный рейтинг.

Тем временем Стародубцева и Снигур преодолели три раунда квалификации. Сквозь сито отбора не смогли пробиться еще две украинки – Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Основная сетка соревнований начнется 1 июля.

Ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года. Восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов. Победительница турнира обогатится на 2,7 млн.