ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина установила рекорд представительства на Уимблдоне: Стародубцева и Снигур приложились

Лондон, Пятница 28 июня 2024 11:00
UA EN RU
Украина установила рекорд представительства на Уимблдоне: Стародубцева и Снигур приложились Фото: Элина Свитолина в прошлом году дошла до полуфинала соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Дарья Снигур прошли квалификацию Уимблдонского турнира и обеспечили обновление показателя крупнейшего представительства на травяном мейджоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Восемь украинок сыграют в основной сетке женского разряда на Уимблдоне-2024. Они обновили национальный рекорд на третьем турнире серии "Грэнд Слэм" этого года, державшийся с сезона-2008.

Сразу в первый основной раунд попали 6 отечественных теннисисток. Компанию представительницам первой сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации – Марте Костюк, Элине Свитолиной, Даяне Ястремской, Ангелине Калининой и Леси Цуренко составила Екатерина Байндль. Она использовала защищенный рейтинг.

Тем временем Стародубцева и Снигур преодолели три раунда квалификации. Сквозь сито отбора не смогли пробиться еще две украинки – Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Основная сетка соревнований начнется 1 июля.

Ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года. Восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов. Победительница турнира обогатится на 2,7 млн.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Уимблдон
NEWS
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года