Україна встановила нові деталі розстрілу 16 полонених бійців ЗСУ під Покровськом

Українські правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Зокрема, вони вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту війни Офісу генерального прокурора України Юрія Бєлоусова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що станом зараз відомо, що в результаті розстрілу під Покровськом могли загинути бійці двох підрозділів ЗСУ.

"Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах", - додав він.

Бєлоусов також зазначив, що правоохоронці вже мають інформацію про місце розстрілу українських військовополонених та підрозділ російських військ, який може бути причетний до такого звірства.

За його словами, було скеровано запити військовим підрозділам, підрозділам розвідки, а також міжнародним партнерам, щоб зібрати якомога більше інформації про новий російський воєнний злочин.

Начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора зазначив, що різке погіршення ставлення російських солдатів до українських полонених фіксується з листопада минулого року. 80% страт українських полонених відбулося цього року. При цьому правоохоронці встановили 93 випадки страти українських полонених на полі бою.

"Станом на сьогоднішній день ми маємо 708 підозрюваних, це представники збройних сил РФ, які офіційно підозрюються. Крім того, у нас є тисячі тих, по яким ми працюємо. Але ці вже отримали офіційну підозру. З них 151 вже засуджений", - зазначив Бєлоусов.