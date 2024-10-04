Украина установила новые детали расстрела 16 пленных бойцов ВСУ под Покровском

Украинские правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. В частности, они уже установили подразделение оккупантов, которые могли совершить казнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента войны Офиса генерального прокурора Украины Юрия Белоусова в эфире телемарафона.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно, что в результате расстрела под Покровском могли погибнуть бойцы двух подразделений ВСУ.

"Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные бойцов. Но мы проверяем эту информацию из уважения к их родным, чтобы не ошибиться в их фамилиях", - добавил он.

Белоусов также отметил, что у правоохранителей уже есть информация о месте расстрела украинских военнопленных и подразделении российских войск, которое может быть причастно к такому зверству.

По его словам, были направлены запросы военным подразделениям, подразделениям разведки, а также международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации о новом российском военном преступлении.

Начальник Департамента войны Офиса генпрокурора отметил, что резкое ухудшение отношения российских солдат к украинским пленным фиксируется с ноября прошлого года. 80% казней украинских пленных произошло в этом году. При этом правоохранители установили 93 случая казни украинских пленных на поле боя.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем 708 подозреваемых, это представители вооруженных сил РФ, которые официально подозреваются. Кроме того, у нас есть тысячи тех, по которым мы работаем. Но эти уже получили официальное подозрение. Из них 151 уже осужден", - отметил Белоусов.