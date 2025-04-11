Україна встановила дипвідносини з нестабільною африканською країною

"Я підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром", - написав він.

За його словами, це відбулося під час Анталійського дипломатичного форуму, де він мав можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. "Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків та присутності", - додав він.

Сибіга повідомив, що Україна надавала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України" і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.

"Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив міністр.

Сомалі

Сомалі, офіційно Федеративна Республіка Сомалі, є найсхіднішою країною континентальної Африки. За оцінками, населення Сомалі складає 18,1 мільйона осіб, з яких 2,7 мільйона проживають у столиці та найбільшому місті Могадішо.

Зараз єдиною законною владою в країні є Федеральний уряд Сомалі, який визнається міжнародним співтовариством, проте цей уряд донедавна контролював лише частину столиці країни - міста Могадішо.

Значна частина території Сомалі досі перебуває під контролем невизнаних державних утворень або є самокерованими територіями.

Північ Сомалі контролюється невизнаною державою Республіка Сомаліленд, яка в односторонньому порядку оголосила про свою незалежність в 1991 році.

Сомалі є однією з найменш розвинених країн у світі, про що свідчить її рейтинг за такими показниками, як ВВП на душу населення, та її найнижчий рейтинг у світі за Індексом розвитку людського потенціалу.

Країна зберегла неформальну економіку, в основному засновану на тваринництві, грошових переказах від сомалійців, що працюють за кордоном, та телекомунікаціях.

Країна є членом Організації Об'єднаних Націй, Ліги арабських держав, Африканського союзу.