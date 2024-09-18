Україна транспортувала понад 70 млн тонн вантажів завдяки морському коридору, - Зеленський

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 мільйонів тонн вантажів. З українських портів вийшли понад 2 500 суден.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Як зауважив Зеленський, попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу та нарощує спроможності. "За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно", - розповів Зеленський. За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані.