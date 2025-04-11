Украина установила дипотношения с нестабильной африканской страной

"Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром", - написал он.

По его словам, это произошло во время Анталийского дипломатического форума, где он имел возможность встретиться с коллегами, в том числе из африканских стран. "Украина заинтересована в укреплении связей и присутствия", - добавил он.

Сибига сообщил, что Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность.

"Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил министр.

Сомали

Сомали, официально Федеративная Республика Сомали, является самой восточной страной континентальной Африки. По оценкам, население Сомали составляет 18,1 миллиона человек, из которых 2,7 миллиона проживают в столице и крупнейшем городе Могадишо.

Сейчас единственной законной властью в стране является Федеральное правительство Сомали, которое признается международным сообществом, однако это правительство до недавнего времени контролировало лишь часть столицы страны - города Могадишо.

Значительная часть территории Сомали до сих пор находится под контролем непризнанных государственных образований или является самоуправляемыми территориями.

Север Сомали контролируется непризнанным государством Республика Сомалиленд, которое в одностороннем порядке объявило о своей независимости в 1991 году.

Сомали является одной из наименее развитых стран в мире, о чем свидетельствует ее рейтинг по таким показателям, как ВВП на душу населения, и ее самый низкий рейтинг в мире по Индексу развития человеческого потенциала.

Страна сохранила неформальную экономику, в основном основанную на животноводстве, денежных переводах от сомалийцев, работающих за рубежом, и телекоммуникациях.

Страна является членом Организации Объединенных Наций, Лиги арабских государств, Африканского союза и Африканского союза.