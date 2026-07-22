Україна вперше збила російський винищувач за допомогою F-16, - генерал США

Що розповів генерал про бій F-16

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - заявив Кейн.

Чиєї перемоги хоче США у війні

На слуханнях генералу поставили пряме запитання щодо позиції США у війні.

"Кого ми хочемо бачити переможцем у війні між Росією та Україною?" - запитали в Кейна.

"Я хочу, щоб перемогла Україна", - відповів генерал.

На запитання, чи є Росія другом Америки, Кейн відповів ухильніше.

"Я думаю, це складні стосунки... Не думаю, що вони наші друзі", - сказав він.