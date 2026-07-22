Україна вперше збила російський винищувач за допомогою F-16, - генерал США

Американський генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті розповів про нещодавню перемогу українських Повітряних сил - F-16 України вперше збив російський винищувач у повітряному двобої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в Сенаті США.
"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - заявив Кейн.
На слуханнях генералу поставили пряме запитання щодо позиції США у війні.
"Кого ми хочемо бачити переможцем у війні між Росією та Україною?" - запитали в Кейна.
"Я хочу, щоб перемогла Україна", - відповів генерал.
На запитання, чи є Росія другом Америки, Кейн відповів ухильніше.
"Я думаю, це складні стосунки... Не думаю, що вони наші друзі", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, що саме міститься у законопроєкті Грема про "пекельні санкції" проти РФ.
Раніше в Білому домі заявляли про готовність підтримати цю санкційну ініціативу, однак пізніше за даними Axios ухвалення "пекельних санкцій" опинилось під питанням саме через позицію самого Трампа, який досі не висловив повної підтримки документу.