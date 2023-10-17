Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ

За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.

Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

"Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні", - йдеться в матеріалі.

Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

Нічні удари по аеродромах у Луганську та Бердянську

Раніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.

Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого.