Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - WSJ

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.

Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.

"Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS, которые США предоставили стране", - говорится в материале.

Журналисты уточняют, что дальность действия предоставленных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Ночные удары по аэродромах в Луганске и Бердянске

Ранее в СтратКом ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в оккупированных Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске было уничтожено девять российских вертолетов, установку ПВО, склад боеприпасов и многое другое.