Україна вперше показала ЗРК "Корал", він має збивати балістику

На оприлюдненому "Укроборонпромом" зображенні видно запуск ракети із самохідної установки, змонтованої на шасі чеської вантажівки Tatra.

"Корал" розглядають як ракету, призначену для перехоплення повітряних та балістичних цілей. Передбачається, що вона стане одним із компонентів системи протиповітряної оборони. За інформацією розробника, у разі потреби ракету також можуть використовувати для ураження наземних і надводних радіолокаційно контрастних об’єктів.

Маса ракети становить 450 кг, при цьому 36 кг припадає на бойову частину. Система наведення включає інерціальну навігацію, засоби радіокорекції та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Діаметр ракети залежно від ділянки корпусу становить 230/300 мм, її довжина дорівнює 4,8 метра. Розмах крил сягає 835 мм, а рулів - 685 мм.

Розробка проєкту "Корал" стартувала у 2016 році в межах дослідно-конструкторських робіт. На початковому етапі проект ракети згадувався в документації як елемент зенітного ракетного комплексу корабельного базування.