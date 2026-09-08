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Украина впервые показала ЗРК "Коралл", он должен сбивать баллистику

16:15 08.09.2026 Вт
2 мин
Что известно о характеристиках новой ракеты?
aimg Константин Широкун
Фото: Украина впервые показала ЗРК "Коралл" (militarnyi.com)

Во время оборонной выставки MSPO в Польше "Укроборонпром" впервые продемонстрировал пусковую установку зенитной ракеты "Коралл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

На обнародованном "Укроборонпромом" изображении виден запуск ракеты с самоходной установки, смонтированной на шасси чешского грузовика Tatra.

"Коралл" рассматривают как ракету, предназначенную для перехвата воздушных и баллистических целей. Предполагается, что она станет одним из компонентов системы противовоздушной обороны. По информации разработчика, в случае необходимости ракету также могут использовать для поражения наземных и надводных радиолокационно контрастных объектов.

Масса ракеты составляет 450 кг, при этом 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения включает в себя инерциальную навигацию, средства радиокоррекции и активную радиолокационную головку самонаведения.

Диаметр ракеты в зависимости от участка корпуса составляет 230/300 мм, ее длина равняется 4,8 метра. Размах крыльев достигает 835 мм, а рулей – 685 мм.

Разработка проекта "Коралл" стартовала в 2016 году в рамках опытно-конструкторских работ. На начальном этапе проект ракеты упоминался в документации как элемент зенитного ракетного комплекса корабельного базирования.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в сети впервые публично продемонстрировали новую ракету класса "земля-воздух", которую идентифицировали как "Коралл". Среди известных характеристик – масса около 300 килограммов, боеголовка весом 25 килограммов и скорость до 3600 километров в час.

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