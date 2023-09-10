Україна вперше отримала американське ядерне паливо: чому це важливо

Він зазначив, що 10 вересня "Енергоатом" вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів. Ядерне паливо було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.

"Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити РФ у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами", - додав Галущенко.

Варто зазначити, що паливо Westinghouse Electric Company Україна планувала отримати у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Таким чином "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, Україна вже довгий час закликає світових лідерів ввести санкції проти енергосектору Росії. Зокрема, проти "Росатома" та його очільників.

До прикладу, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії та включити до нього "Росатом".

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