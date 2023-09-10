UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вперше отримала американське ядерне паливо: чому це важливо

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала першу партію американського ядерного палива. Таким чином Україна зробила крок для закінчення російської монополії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що 10 вересня "Енергоатом" вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів. Ядерне паливо було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.

"Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити РФ у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами", - додав Галущенко.

Варто зазначити, що паливо Westinghouse Electric Company Україна планувала отримати у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Таким чином "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, Україна вже довгий час закликає світових лідерів ввести санкції проти енергосектору Росії. Зокрема, проти "Росатома" та його очільників.

До прикладу, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії та включити до нього "Росатом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 
Читайте РБК-Україна в Google News
Герман ГалущенкоЭнергоатом